En mutlu günleri için her şey hazırdı! Ölüm onları kına dönüşü yolda ayırdı
Aydın'dan kına gecesinin ardından düğün için Bursa'ya dönüş yapan 32 yaşındaki Mutlu Varol ve 25 yaşındaki Seren Taşdemir çiftinin bulunduğu araba, yoldaki bir tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından hurdaya dönen araçta Mutlu Varol yaşamını yitirirken nişanlısı Seren Taşdemir ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Cuma günü yapılacak düğünleri için tüm hazırlıkları yapan genç çift, Aydın - Bursa istikametinde giderken İzmir Yolu Caddesi Göçmen Konutları mevkisinde bir tıra arkadan çarptı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Seren Taşdemir (25),Gaye Taşdemir(22) ve Bircan Taşdemir(42)'i yaralı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırırken Mutlu Varol (32) ise kazada hayatını kaybetti.
Mutlu Varol (32) ve Seren Taşdemir (25) bir süre önce nişanlandı. Mutlu günleri için gün sayan genç çift düğün için hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan çift, Aydın'a kına yapmaya gitti. Aydındaki kınanın ardından, Cuma günü yapılacak olan en mutlu günleri için Bursa'ya dönüş yoluna geçen çifti Bursa'da ölüm ayırdı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Bursa'da mahalle bekçiliği yapan Mutlu Varol kontrolündeki 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, N.E. kontrolündeki 35 NNV 50 idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıda dönen hafif ticari araçta bulunan Mutlu Varol, olay yerinde hayatını kaybetti. Varol'un yanında yolcu konumunda bulunan nişanlısı Seren Taşdemir ağır yaralanırken, Gaye Taşdemir(22) ve Bircan Taşdemir(42) ise yaralandı.
SEREN TAŞDEMİR'İN DURUMU AĞIR
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ticari aracın önünde sıkışan Seren Taşdemir'i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Mutlu Varol'un direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer 3 yaralı çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Seren Taşdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.