Endeks Okuma Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Endeks Okuma Görevlisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Endeks Okuma Görevlisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 9623.04
Meslek Adı : Endeks Okuma Görevlisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu : Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu : Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu : Sayaç Okuyucular Ve Otomatik Satış Yapan Makinelerden Para Toplayanl
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde tüketicilerin sayaçlarını uygun araç gereçler ile okuyan, sayaçları kontrol eden, kaçak ve usulsüz kullanımları belirleyen, müşteri/abone kayıtlarını kontrol ederek bu bilgileri şirket/idare bilgisayarlarına aktaran ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Endeks Okuma Görevlisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni) mesleği için “8111.08” kod olarak kullanılır iken Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı mesleği için “7233.57” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre
Endeks Okuma Görevlisi Meslek Kodu “9623.04” olarak belirlenmiştir.