Endeks Okuma Görevlisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 9623.04

Meslek Adı : Endeks Okuma Görevlisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Sayaç Okuyucular Ve Otomatik Satış Yapan Makinelerden Para Toplayanl

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde tüketicilerin sayaçlarını uygun araç gereçler ile okuyan, sayaçları kontrol eden, kaçak ve usulsüz kullanımları belirleyen, müşteri/abone kayıtlarını kontrol ederek bu bilgileri şirket/idare bilgisayarlarına aktaran ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Endeks Okuma Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni) mesleği için “8111.08” kod olarak kullanılır iken Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı mesleği için “7233.57” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre

Endeks Okuma Görevlisi Meslek Kodu “9623.04” olarak belirlenmiştir.

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