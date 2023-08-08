Endemik türümüz, Anadolu yaban koyunu sayısı hızla artıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, endemik tür olan Anadolu yaban koyunu sayısının hızla arttığını bildirdi.

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Endemik türümüz, Anadolu yaban koyunu sayısı hızla artıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, endemik tür olan Anadolu yaban koyunu sayısının hızla arttığını bildirdi.

FOTOKAPANLA YAPILAN ARAŞTIRMADA ANADOLU YABAN KOYUNUNUN SAYISININ ARTTIĞI TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, yaban hayatının izlenmesi için doğaya konulan fotokapana, Anadolu yaban koyununun takıldığı görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda endemik tür Anadolu yaban koyunu sayısının hızla arttığı belirtilerek, "Yerel türler için büyük başarı. Endemik türümüz Anadolu yaban koyunu sayısı hızla artıyor. Anadolu yaban koyunu (ovis gmelinii anatolica valeciennes) dünya üzerinde sadece ülkemizde yaşıyor. Yapılan genetik çalışmalarda ülkemizdeki evcil koyunların atası olduğu kabul ediliyor" denildi.

Endemik türümüz, Anadolu yaban koyunu sayısı hızla artıyor

KAYNAK: İHA

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