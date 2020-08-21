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Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem!

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremlerin sıklıkla yaşandığı ülkelerden olan Endenozya şiddetli bir depremle sarsıldı.

 Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin merkez üssünün eyalete bağlı Doğu Flores bölgesindeki Larantuka ilçesinin 171 kilometre kuzeydoğu açıklarında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi resmi makamlarca yapılmadı.Öte yandan  deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Ayrıca Bengkulu eyaletinde de 19 Ağustos’ta 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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Editör Ekibi


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