Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldıÇinli Cep Telefonu Devi Oppo'nun üretim üssüne TUZKAM'dan destek!Metroya binenleri pişman eden olay: Cinsel organını çıkarıp ulu orta tuvaletini yaptı!Pendik'te Amatör spor kulübü antrenörlerine ekonomik destek verildi!Müge Anlı'da ortaya çıktı! Zeynep Güngör'ün katili cinayeti itiraf etti!Whatsapp'a bir darbe de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan!Flaş ayrılık! Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı...Saygın sosyal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çiftinin pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü!Cumhurbaşkanı Erdoğan Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında konuştu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı

Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı

Son dakika haberi... Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı.

Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı

Son dakika haberi... Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı.

Endonezya’da denize düşen yolcu uçağının motorunun, denize çakılana dek çalıştığı sanılıyor. Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesinden (KNKT) yapılan açıklamada, radar verilerine göre, başkent Cakarta’dan havalandıktan kısa süre sonra düşen yolcu uçağında havadayken herhangi bir patlama yaşanmadığı belirtildi.

Yerel saatle 14.36’da havalanan uçağın, 10 bin 900 fite ulaştıktan sonra 14.40’da alçalmaya başladığı anlatılan açıklamada, uçağın 250 fitteyken de hala fonksiyonel olarak bilgi transfer edebildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, eldeki verilerden, havadayken herhangi bir patlama yaşanmadığı ve uçak denize çarpana kadar motorunun hala çalıştığı değerlendirildi.

Öte yandan bölgede devam eden arama çalışmalarında yeri tespit edilen karakutuya henüz ulaşılamasa da iyileşen hava koşulları sayesinde enkazdan bugün çıkartılması bekleniyor.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. 

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite çıktığı, ardından 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT