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Endonezya'da sel felaketinde can kaybı artıyor! Ölü sayısı 5'e yükseldi

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde sel ve heyelan nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 12 evde ağır hasar oluştu.

Endonezya'da sel felaketinde can kaybı artıyor! Ölü sayısı 5'e yükseldi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Manado kentinde gün boyu etkili olan yağışların sel ve toprak kaymasına neden olduğunu ifade etti.

Toprak kaymasında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Jati, kayıp bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Endonezya'da sel felaketinde can kaybı artıyor! Ölü sayısı 5'e yükseldi

Jati, 500 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bölgede 12 evde ağır hasar oluştuğunu kaydetti.

12 KİŞİ HALA KAYIP

Jati, Batı Cava eyaletindeki Cihanjuang köyünde 9 Ocak'ta 4 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 28'e çıktığı bilgisini paylaştı.

Kayıp olan 12 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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