Endonezya'da yer yerinden oynadı! 5.6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Endonezya'da yer yerinden oynadı! 5.6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Endonezya'da yer yerinden oynadı! 5.6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

DEPREM BAŞKENTTE HİSSEDİLDİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli sarsıntı nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, başkent Jakarta'dan da hissedildi.

Endonezya'da yer yerinden oynadı! 5.6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İŞ MERKEZLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Başkentteki bazı iş merkezleri sarsıntı nedeniyle tahliye edilirken, BMGK Başkanı Dwikorita Karnawati halka sokakta kalma çağrısında bulundu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

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