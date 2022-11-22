Kimyasal madde üreten fabrikada feci yangın! Yaralılar ve onlarca ölü var!

Çin'in Henan eyaletindeki kimyasal ve endüstriyel ürünlerin üretimini yapan bir fabrikada çıkan yangında 36 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Kayıp durumdaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kimyasal madde üreten fabrikada feci yangın! Yaralılar ve onlarca ölü var!

Çin'in doğusunda bulunan Henan eyaletine bağlı Anyang şehrinde kimyasallar ve diğer endüstriyel ürünlerin satışını yapan bir şirketin fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye onlarca arama kurtarma ekibi ve 50'den fazla itfaiye aracı gönderildi.

Kimyasal madde üreten fabrikada feci yangın! Yaralılar ve onlarca ölü var!

2 KİŞİ HALEN ARANIYOR

Alev alev yanan fabrika kullanılamaz hale gelirken yangından çıkarılan 36 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi. 2 kişinin de halen daha kayıp olduğu fabrika yangını uzun süren çabalar sonrası kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekle beraber olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kimyasal madde üreten fabrikada feci yangın! Yaralılar ve onlarca ölü var!

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