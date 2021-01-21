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Endonezya'da yer yerinden oynadı: 7,1 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da yer yerinden oynadı: 7,1 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları'nda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 134 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 154 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

YETKİLİLER HASARI AÇIKLAMADI

BMKG, 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı vermezken, depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Endonezya'da yer yerinden oynadı: 7,1 şiddetinde deprem!

4 BİN 340 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yer yerinden oynadı: 7,1 şiddetinde deprem!

Endonezya'da yer yerinden oynadı: 7,1 şiddetinde deprem!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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