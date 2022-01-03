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Endoskopi ne demek, TDK'ya göre Endoskopi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Endoskopi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Endoskopi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Endoskopi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Endoskopi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Endoskopi ne demek, TDK'ya göre Endoskopi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Endoskopi ne demek? Endoskopi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi endoskopi kelimesi. Peki endoskopi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre endoskopi nedir, endoskopi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ENDOSKOPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Endoskopi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Endoskopi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre endoskopi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan vücudunda, organ veya kovuk içlerinin endoskopla muayenesi, iç görüm

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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