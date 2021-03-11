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  3. Endoskopide devrim: kameralı hap yöntemi

Endoskopide devrim: kameralı hap yöntemi

İngiltere'de ilk etapta 11 bin kişiye uygulanacak olan yöntemle zorlu endoskopi işlemi yerine kameralı kapsül kullanılacak.

Endoskopide devrim: kameralı hap yöntemi

Zorlu endoskopiye alternatif olarak İngiltere'de hap geliştirildi. Tümörleri tespit edebilen küçük bir kamera içeren hapın, bağırsak kanserinin teşhis ve tedavisinde devrim niteliğinde olduğu İngiltere basını tarafından yazıldı. 

11 BİN HASTAYA UYGULANACAK

Hapların 5 saat içinde sonuç verdiği ve deneme için ülke çapındaki 11 bin hastaya gönderileceği belirtildi.  Kapsüllerin başarılı sonuç vermesi durumunda  teşhis için oyun değiştirici olabileceğinin aldı çizildi.

Bağırsak kanseri, İngiltere'de her yıl 42 bin yeni vaka ve 16 bin 500'den fazla ölüme yol açarak en yaygın dördüncü kanser türü olduğu biliniyor. Endoskopi işlemi  hastalara zor anlar yaşattığı sebebiyle birçok insanın söz konusu prosedürü reddedebildiği ve teşhislerin ertelendiği dikkat çekiyor.

Yeni yöntemle hap alan hastaların hastaneye gitmek zorunda kalmadan günlük hayatlarına devam edebileceği ifade edildi.

Endoskopide devrim: kameralı hap yöntemi

400 BİN GÖRÜNTÜ ÇEKİYOR

Kameralı kapsül vitamin hapı büyüklüğünde ve insan vücudundaki yolculuğu esnasında 400 bin görüntü yakalayarak, bu görüntüleri hastanın beline takılan cihaza gönderiyor. 

Görüntüler doktorlar tarafından indirilerek daha hızlı tanı koyma imkanı yakalanıyor. 

Kameranın net resimler çekebilmesi için hastalardan "düşük kalıntılı" diyete girmeleri isteniyor. 

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens, "Bilim kurgu gibi görünen şey artık gerçek oluyor. NHS, gerçek inovasyonla ilerliyor." dedi.

 

 

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