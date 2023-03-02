Endurance Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endurance Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Endurance Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Endurance Johnson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.