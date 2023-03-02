Endurance Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endurance Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endurance Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Endurance Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Endurance Johnson 10 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Endurance Johnson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Endurance Johnson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Endurance Johnson'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Endurance Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Endurance Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2021 yılında Maldon/Tiptree
1 Ocak 2022 yılında Colchester U18
25 Temmuz 2022 yılında Hampton & Rich.
5 Ağustos 2022 yılında Sutton Common
5 Eylül 2022 yılında Hampton & Rich.
Endurance Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Endurance Johnson şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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