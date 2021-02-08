Endüstri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstri Mühendisi Maaşları, İş İlanları

Endüstri Mühendisi görev tanımı nedir, Endüstri Mühendisi ne iş yapar, Endüstri Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Endüstri Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Endüstri Mühendisi Tanımı; İşgücü, makine ve teçhizatın yüksek verimle çalıştırılmasını temin etmek için üretim yöntemlerini inceleyen, geliştiren, tavsiyelerde bulunan kişidir

Endüstri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstri Mühendisi Maaşları

Endüstri Mühendisi maaşı ortalama aylık 6900 - TL'dir. En düşük Endüstri Mühendisi maaşı 5100 -TL, En yüksek ise 8900 - TL'dir. Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar. Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 2 ile 6 katı arasında ücret alırlar. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Endüstri Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Endüstri Mühendisi İş İlanları İçin Tıklayın

Endüstri Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Lisans Mezunu Olmak Gerekmektedir. Mesleğin eğitimi üniversitelerin “Endüstri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi lise ve dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca bitirme ödevi istenir.

Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar?

a) Satış, üretim kapasitesi ve israf olunan malzemeye ait kayıtları ve tesisin genel kuruluş düzenini incelemek,

b) İdari ve denetici personelle sorunları çözümleyebilmek için görüşmeler yapmak,

c) Üretimi artırmak için yöntemler geliştirip, maliyeti düşürücü çalışmalar yaparak, üretim kapasitesinin en yüksek düzeye ulaşmasını sağlamak,

d) Görev dağılımını inceleyip bunun en verimli bir tarzda nasıl yapılacağını belirlemek,

e) Üretim, pazarlama, depolama, dağıtım, kalite kontrol sistemlerini düzenlemek,

f) Çalışmaya teşvik edici ücret yöntemleri geliştirmek ve iş değerlendirme projeleri hazırlamak,

g) Çalışma yöntemi , makine kullanımı, teçhizat ve personelin daha ekonomik ve etkin kullanımını sağlamak için tavsiyelerde bulunmak,

h) İş basitleştirme tekniklerini kullanarak ambalaj ve malzeme kullanım usullerini geliştirmek,

Endüstri Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Endüstri Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstri Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2141.02 olarak belirlenmiştir

Endüstri Mühendisi Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Endüstri mühendisi olmak isteyenlerin; - Fikirlerini başkalarına aktarabilen, - Fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, - İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, - İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme, - Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip, - Sorumluluk duygusu gelişmiş, - İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme, - Yüksek başarma güdüsüne sahip ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Endüstri Mühendisi Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Endüstri mühendisleri, genellikle büro ortamında bazen de atölye ve fabrikalarda yağlı, kirli ve gürültülü mekanlarda çalışırlar.

Endüstri Mühendisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

- Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.

- Endüstri Mühendisliğinin önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. İşletmede verimliliği ve dolayısıyla karlılığı artırmak için endüstri mühendislerinin yaptıkları çalışmalara ihtiyaç vardır.

- Endüstri mühendisliğinin önemi anlaşıldıkça iş bulma şansı ve gelir miktarı da artacaktır.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

YORUM KAT: Yukarıdaki Endüstri Mühendisi maaşlarına ek sizlerde Endüstri Mühendisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.