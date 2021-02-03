Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardının 01 no’lu revizyonu, MESS tarafından yapılmış ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4) iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde çeşitli ölçü, kontrol, el aletleri ile kumanda cihazlarını kullanarak, çeşitli türde ve karmaşık endüstriyel fırınların (ısıtma fırınları, tavlama fırınları, temperleme fırınları, tuz banyoları gibi) üretim tipine göre ayarlarının yapılması, çalıştırılmasını, iş parçalarına göre fırın ve işlem çeşidinin belirlenmesini, fırın atmosferinin ve sıcaklıklarının kontrolünü yapan ve fırınların yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlayan nitelikli kişidir.

Çeşitli fırınlarda sıcaklık ölçü aletlerinin kullanılması, gerektiğinde fırın sıcaklığının belirli aralıklarda olması durumunun göz ile kontrol edilmesi, fırının sıcaklık değerleri ve malzemenin fırında kalma süresi ile malzemenin özellikleri arasında ilişkinin kurulması, fırının boşaltma yönteminin ısı kaybı en az olacak şekilde yapılması, reküperatörlerin uygun kullanımı ve fırından çıkan malzemelerin dış yüzeyinde ve yapısında tahribat meydana gelmemesi için gerekli işlemler uygun bilgi ve beceriler kullanılarak sağlanır.

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4) kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan parçaların teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması endüstriyel fırın işçisinin sorumlulukları arasında yer alır.

Standart kodu : 10UMS0044-4

Standart adı : Endüstriyel Fırın İşçisi

Endüstriyel Fırın İşçisi Seviyesi : Seviye 4

Revizyon Sayısı : 01

İlgili Olduğu Sektör : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.06.2018 - 30441

Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız