Endüstriyel Kontrolcü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Endüstriyel Kontrolcü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Endüstriyel Kontrolcü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 7421.32
Meslek Adı : Endüstriyel Kontrolcü
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu : Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri
Meslek Birim Grubu : Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görsel programlama,PLC programlama, bilgisayar ağı kurma ve bilgisayarla devre çizimleri yapabilen nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Endüstriyel Kontrolcü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Görsel programlama bileşenlerini oluşturmak
b) Grafik programı yazmak
c) Paralel, seri port kontrolü yapmak
d) Kumanda devre elemanlarını seçmek
e) Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak
f) Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik
devreleri kurmak
g) Çalışabilir güç kaynağı yapmak
h) Temel lojik işlemleri yapmak
i) Çizim yapmak, norm yazı yazmak
j) Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek
k) Görsel programlamada kod yazmak
l) PLC?de programlama yapmak
m) PLC?de SFC programlama yapmak
n) PLC?de sistem tasarımı yapmak
o) Elektrik-elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda
çizerek simülasyonu yapmak
p) Bilgisayarla Devre Çizimi ve Simülasyonu
q) Temel seviye eş düzeyli bilgisayar ağı kurmak
r) Sunucu tabanlı işletim sistemi ile çalışmak
s) Sunucu servislerini kurmak
t) Elektrik-elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizmek
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Endüstriyel Kontrolcü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni mesleği için “3112.47” kod olarak kullanılır iken Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı mesleği için “8219.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Endüstriyel Kontrolcü Meslek Kodu “7421.32” olarak belirlenmiştir.