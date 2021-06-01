Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3139.04

Meslek Adı : Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplar

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Endüstriyel üretimdeki işlemlerin kontrolü (Mamulün üretim sürecinin ölçümü) amacıyla otomatik ve bilgisayarlı kontrol sistemlerini kullanma, bakımını yapma, bozulanları onarma ve çalışmalarını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemleri kullanarak, kontrol cihazlarının programlarını yapmak ve işletmek,

b) Robotik sistem öğelerini kurmak ve çalıştırmak,

c) Mekanik, hidrolik, pnömatik, elektronik sinyallerle işlem ölçümlerini yapmak,

d) Sinyal dönüşümlerini ve iletimlerini yapmak,

e) İşlem hatalarını saptamak ve giderme yöntemlerini uygulamak,

f) İşlem testlerini ve ayar uygulamalarını gerçekleştirmek,

g) Dijital-analog kontrol ve enstrümanların bakım, onarım, güvenlik ve ayarlarını yapmak,

h) Arızalanan aletleri sökmek, onarmak ve yeniden ayarlarını yapmak,

i) Aletlerin otomatik kontrolleri için gerekli hesapları yapmak,

j) Çeşitli kontrol sistemlerini devreye koymak, çalıştırmak ve işletmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) mesleği için “8189.08” kod olarak kullanılır iken Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü mesleği için “8161.26” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknisyeni Meslek Kodu “3139.04” olarak belirlenmiştir.

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