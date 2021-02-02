Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Açıkhava Reklamcıları Derneği tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gereklerine uygun olarak çalışan, iş organizasyonu yapan, tabela imalatı için ölçü-keşif işlemleri, tabela montaj ve demontajını, önceden monte edilmiş ürünlerin bakımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir

Standart kodu : 17UMS0628-4

Standart adı : Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Seviyesi : Seviye 4

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar : Açıkhava Reklamcıları Derneği

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız