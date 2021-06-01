Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Adı : Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi , iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gereklerine uygun olarak çalışan, iş organizasyonu yapan, tabela imalatı için ölçü-keşif işlemleri, tabela montaj ve demontajını, önceden monte edilmiş ürünlerin bakımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:





a) İş organizasyonu yapmak (İş programı yapmak, çalışma alanı uygunluğunu kontrol etmek, gerekli malzemeleri ve ekipmanı hazırlamak),

b) Demontaj işlemlerini yapmak (demontaj hazırlık işlemlerini yapmak, demontaj ve ambalajlama yapmak, teslim işlemlerini yapmak),

c) Bakım yapmak(bakım hazırlık çalışmalarını yapmak, bakım işlemlerini gerçekleştirmek, teslim işlemlerini yapmak),

d) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.22” kod olarak kullanılır iken Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri mesleği için “3142.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Meslek Kodu “7316.22” olarak belirlenmiştir.

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