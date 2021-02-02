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Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterliliğin Standart Adı, Seviyesi, Revizyon Sayısı, Sektörü, Hazırlayan Kuruluşlar ve Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik Belgesinin Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı ile Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik Belgesinin Amacı ve Gerekçesi Hakkında Bilgilere Haberimizden Ulaşabilirsiniz.

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Açıkhava Reklamcıları Derneği tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun olarak çalışan, iş organizasyonu yapan, tabela metal, akrilik ve ahşap aksamının imalatını yapan, boyama işlemlerini gerçekleştiren, dijital ve serigrafi baskı ile imalat yapan, üretilen parçaların birleştirilmesini ve tabela iç montajını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Standart kodu : 17UMS0627-4  

Standart adı : Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı)   

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Seviyesi : Seviye 4        

Revizyon Sayısı : 0          

İlgili Olduğu Sektör : Metal        

Hazırlayan Kuruluşlar : Açıkhava Reklamcıları Derneği  

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 01.11.2017 - 01.11.2017 / 30227 mükerrer

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız

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