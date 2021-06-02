Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3119.80

Meslek Adı : Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Tarım ve kimya ürünleri hariç tüketici ihtiyaç ve talepleri göz önüne alınarak otomotiv, elektronik, iletişim, mobilya, beyaz eşya, reklamcılık, ambalaj sanayi gibi pek çok sektörde yeni endüstriyel ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (ürünün) veya var olan geliştirilecek ürünün (ergonomi, işlevsellik, maliyet vs.) tasarımı için proje hazırlamak,

b) Akış şeması oluşturmak,

c) Teknik ve desen çizimleri yapmak,

d) Bilgisayarda görünüş ve montaj çizimleri yapmak

e) Modelde hesaplama ve sorgulama yapmak,

f) Tasarım örneklerini inceler ve analiz yapmak,

g) Maketini yapmak,

h) Gerçek ölçülerin verildiği kullanılacak malzemelerin belirlendiği ilk örneği (prototipini-modeI ) yapmak,

i) Deneme sürecini takip etmek,

j) Fotoğraf çekimi ve animasyon yapmak,

k) Geliştirilen ürün için katalog ve portfolyo hazırlamak ve sunumunu yapmak,

l) Katalog hazırlamak,

m) Arşivleme yapmak,

n) Yeni ürün geliştirme çalışmaları yapmak,

o) 3D Yazıcı ve Tarayıcıları etkin kullanmak,

p) Tarama ve sayısallaştırma yaparak rakip ürün analizi ve ürün geliştirme yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) mesleği için “3122.31” kod olarak kullanılır iken Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.61” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni Meslek Kodu “3119.80” olarak belirlenmiştir.

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