Eneko Capilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eneko Capilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eneko Capilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eneko Capilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eneko Capilla 13 Haziran 1995 tarihinde San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Eneko Capilla Gonzalez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eneko Capilla Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Eneko Capilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Eneko Capilla'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eneko Capilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eneko Capilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eneko Capilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eneko Capilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Sociedad B

17 Temmuz 2016 yılında CD Numancia

30 Haziran 2017 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2018 yılında Sociedad

16 Ağustos 2018 yılında CyD Leonesa

30 Haziran 2019 yılında Sociedad

15 Temmuz 2019 yılında Asteras Tripoli

Eneko Capilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eneko Capilla şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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