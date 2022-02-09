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  3. Enerji Analisti Önder Özcan'ın, eşiyle sorun yaşayan izleyiciye verdiği tavsiye 'pes' dedirtti! Sarışın kadın takıntısına 'baklavalı' çözüm! "Hocam ne alakası var?"

Enerji Analisti Önder Özcan'ın, eşiyle sorun yaşayan izleyiciye verdiği tavsiye 'pes' dedirtti! Sarışın kadın takıntısına 'baklavalı' çözüm! "Hocam ne alakası var?"

Beyaz TV’de ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programında canlı yayına bağlanan bir seyirci eşi ile ilgili problemler yaşadığını söylemesi üzerine program konuğu Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan’ın seyirciye verdiği tavsiye izleyenleri şaşkına uğrattı.

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında program konuğu ile canlı yayına telefonla bağlanan seyirci arasında geçen bir diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

SARIŞIN KADIN TAKINTISI

Suzan isimli kadın bir seyirci canlı yayına telefonla bağlanarak eşi ile yaşadığı problemleri anlatması üzerine Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan isimli program konuğu Suzan Hanım’ın eşinde erken yaşta sarışın kadın takıntısı oluştuğunu söyledi.

Enerji Analisti Önder Özcan'ın, eşiyle sorun yaşayan izleyiciye verdiği tavsiye 'pes' dedirtti! Sarışın kadın takıntısına 'baklavalı' çözüm! Hocam ne alakası var?

"İHLAS SURESİNİ OKUYACAKSINIZ"

Suzan Hanım’a öneride bulunan Önder Özcan, “Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Ama baklavaya İhlas suresini okuyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Enerji Analisti Önder Özcan'ın, eşiyle sorun yaşayan izleyiciye verdiği tavsiye 'pes' dedirtti! Sarışın kadın takıntısına 'baklavalı' çözüm! Hocam ne alakası var?

Bunun üzerine programın sunucusu Nur Viral ise "Hocam ne alakası var ya?" tepkisini dile getirdi. İşte o anlar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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