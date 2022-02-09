Enerji Analisti Önder Özcan'ın, eşiyle sorun yaşayan izleyiciye verdiği tavsiye 'pes' dedirtti! Sarışın kadın takıntısına 'baklavalı' çözüm! "Hocam ne alakası var?"

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında program konuğu ile canlı yayına telefonla bağlanan seyirci arasında geçen bir diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

SARIŞIN KADIN TAKINTISI

Suzan isimli kadın bir seyirci canlı yayına telefonla bağlanarak eşi ile yaşadığı problemleri anlatması üzerine Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan isimli program konuğu Suzan Hanım’ın eşinde erken yaşta sarışın kadın takıntısı oluştuğunu söyledi.

"İHLAS SURESİNİ OKUYACAKSINIZ"

Suzan Hanım’a öneride bulunan Önder Özcan, “Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Ama baklavaya İhlas suresini okuyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine programın sunucusu Nur Viral ise "Hocam ne alakası var ya?" tepkisini dile getirdi. İşte o anlar...