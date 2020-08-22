Enerji Bakanı: Artık doğalgazı çok daha ucuza kullanacağız!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında vatandaşı sevindirecek haberler veren Dönmez, doğalgazın artık çok daha ekonomik fiyatlarla halka sunulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada, Fatih Sondaj gemisinin keşifleri kapsamında Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığı müjdesini verdi. 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Tuna 1 Kuyusu sondajında keşfedilen doğalgaz rezerviyle alakalı vatandaşı sevindirecek bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan geldi.

"MALIN BOL OLDUĞU YERDE FİYATIN DÜŞMESİ KAÇINILMAZ"

Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fatih Dönmez, keşfin doğalgaz ithalatını azaltacağını belirterek bu durumun doğalgazın fiyatının düşmesinde etkisinin olacağını vurguladı. Yeni rezervlerin de bu bölgede ortaya çıkabileceğini belirten Dönmez'in açıklaması şöyle:

"Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz. Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde. Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar."