Enerji Bakanı Dönmez açıkladı! O tarihten sonra doğalgaz faturaları ucuzlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yeni keşifler oldukça Akdeniz'de Karadeniz'de dışa bağımlılığımız azalacak. Enerjide bağımsızlığı yakalamak Türkiye için önemli.

Daha ekonomik olacağını öngörüyoruz. Bu doğal gazın sisteme dahil edilecek olması gaz fiyatları müşterilere olumlu yansır. Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz."

Ayrıntılar gelecek...