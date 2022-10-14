Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde." açıklamasında bulundu. Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralı işçilere acil şifalar diledi.

GRİZU PATLAMASI

Maden ocağındaki patlamanın bugün saat 16.00-00.00 vardiyasında 18.15'te meydana geldiğini belirten Dönmez, "Patlama hadisesini müteakip öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline gittiler. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre, grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içindeyiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"DEVAM EDEN BİR YANGIN YOK"

Dönmez, aşağıya yangın tüplerinin indirilmesine ilişkin soru üzerine ise "Bunlar önlem almayla ilgili hususlar, içeride devam eden bir yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir ve anında müdahale etmek icap eder, o açıdan gerek temiz hava tüpleri gerekse yangın tüpleri o maksatla bulunduruluyor. Müdahale eden arkadaşlarımız son derece deneyimli." diye konuştu.

Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra olayın nedenlerinin araştırılacağını söyledi.