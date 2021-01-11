Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan ve gezegenimizi, gelecek nesillere daha iyi koşullarda aktarabilmek adına insanlara enerji tasarrufunun öneminin anlatıldığı, bu yönde etkinliklerin yapıldığı Enerji Tasarrufu Haftası, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yeterli sayıda etkinliğe şahit olamasa da bu konuda bilinçlenmek adına birçok program gerçekleştirilecek. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından arama motorlarında Enerji Tasarrufu Haftası nedir? Ne zaman, neden kutlanır? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI NEDİR? NE ZAMAN KUTLANIR?

Enerji tasarrufu haftası günlük hayatta kullanılan enerji kaynaklarının kullanımı hakkında bilgilendirmelerin ve etkinliklerin yapıldığı haftaya denir. Enerji tasarrufu haftası ile özellikle küçük yaştaki öğrencilere enerji tasarrufu ile ilgili bilinçlenme aşılanmaya çalışılır.

Yaşantımızın en önemli unsurlarından biri şüphesiz ki enerjidir. En basit ve yaygın kullanımı ile enerji, iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Yani, iş yapabilmenin temelini “enerji” oluşturmaktadır. Bu nedenle, enerji elde edemeden yaşamsal faaliyetlerimizin hiçbirini gerçekleştiremeyiz.

Günlük yaşantımızda başlıca kullandığımız enerji kaynakları; petrol, doğal gaz, kömür, hidroelektrik, güneş enerjisi, elektrik enerjisi, mekanik enerji ve ısı enerjisidir. Bunlar dışında, bedenimizin yürüme, konuşma, göz kırpma gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan enerji besinlerden karşılanmaktadır.

Bu yıl 11 Ocak-18 Ocak tarihleri arasına denk gelecek olan enerji tasarrufu haftası, özellikle dünyadaki yerel ve global enerji kaynaklarının ciddi oranda azalmaya başlaması gitgide daha da önemli bir hal alıyor diyebiliriz. Enerji tüketimi konusunda bilinçlenmek, tasarruf için yapılabilecekleri önlenmek, gereksiz enerji kullanımının önüne geçmek ve gelecek nesillere daha aydınlık, daha parlak ve daha verimli bir gezegen bırakabilmek için bu tip çalışmalar şart.

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI ÖNEMİ NEDİR?

Özellikle dört bir tarafı birbirinden zengin kaynaklarla çevrili olan coğrafyamızda enerji tasarrufu yapmak sandığınızdan da kolay. Organik iklimlendirme yöntemlerinin kullanılması yerine klima, ısıtıcı ve benzeri cihazlara enerji harcanması, yanlış lokasyonlarda yaşam alanı kurulması, aşırı enerji tüketimi sonrasında salınım sağlayan gazların çevreye verdiği zararlar ve bu gibi ciddiyet taşıyan daha pek çok konu, enerji tasarrufu haftası çerçevesinde değinilmesi gereken noktalardan. Mimari, bilimsel ve sosyal açıdan enerji tasarrufu üzerine kurulu bir dengenin oluşturulması, tüketim odaklı toplumların etkin enerji tasarrufu yapma süreçlerine başlayabilmesi için kilit noktadır.

Enerji tasarrufu haftası çerçevesinde hayatınızda yapacağınız ufak değişiklikler ile ciddi oranda enerji savurganlığımızın önüne geçebilecek tavsiyeler vermek boynumuzun borcu. Sizler de gündelik yaşantınızda alışkanlık haline getireceğiniz birkaç uygulama sayesinde sandığınızdan da daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.