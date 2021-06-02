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Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3113.38

Meslek Adı : Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Günümüze kadar keşfedilmiş her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması, kontrolü ve ekonomik olarak kullanılması sürecinde mühendise yardımcı elemandır.

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Görev ve İşlem Basamakları :

Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin üretim ve son kullanıcıya ulaştırma sürecinin planlanmasında çalışmak,
b)    Bina veya tesislerde enerji etüdü yapmak,
c)    Etütlere ilişkin raporları hazırlamak,
d)    Gerekli ölçümlerin yapılmasında kullanılan aletleri hazırlamak,
e)    Bağlı bulunduğu amire etütler hakkında bilgi vermek,
f)    Sürecin kontrolünü yapmak,
g)    Sürecin iyileştirilmesi konusunda görev almak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 
Güncel Meslek : EVET

Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü mesleği için “8181.07” kod olarak kullanılır iken Plastik Katlamalı Kutu Makinesi Operatörü mesleği için “8142.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri Meslek Kodu “3113.38” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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