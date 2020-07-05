Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, doğal gaz ile ilgili yaptığı açıklamada "Özellikle ana şebekelerimize uzak olan yerleşim yerlerimizde taşıma yöntemi ile doğal gazı götürmek için çalışmalar sürüyor. İnşallah oraları da en kısa sürede doğal gaza kavuşturmuş olacağız" dedi.

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