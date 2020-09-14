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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Oruç Reis sismik araştırma faaliyetlerine devam edecektir"

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometrelik sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Oruç Reis sismik araştırma faaliyetlerine devam edecektir"

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometrelik sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometrelik sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Oruç Reis, çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi, her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir"

denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan; Türkiye, Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Yavuz Sondaj Gemisi halen Selçuklu-1 kuyusunda, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmektedir."



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