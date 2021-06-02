Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3113.18

Meslek Adı : Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Operatörü mesleği için “4132.11” kod olarak kullanılır iken PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama) mesleği için “7522.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri Meslek Kodu “3113.18” olarak belirlenmiştir.

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