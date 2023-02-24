Enes Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Alic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Alic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Alic 3 Eylül 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Enes Alić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Alic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Enes Alic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Enes Alic'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enes Alic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Alic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enes Alic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Alic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2017 yılında Frydek U19

29 Temmuz 2018 yılında SK Detmarovice

5 Ağustos 2020 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2021 yılında NK Domzale

3 Şubat 2023 yılında Kisvárda

Enes Alic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Alic şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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