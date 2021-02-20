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  3. Enes Batur'un Ayaz şarkısının klibi izlenme rekoru kırdı! Şehit detaylı klibe övgü yağdı

Enes Batur'un Ayaz şarkısının klibi izlenme rekoru kırdı! Şehit detaylı klibe övgü yağdı

Ünlü YouTuber Enes Batur, yeni çıkardığı Ayaz şarkısının klibini kanalından yayımladı. Klibinde Şehit Eren Bülbül, Fethi Sekin, Aybüke ve Necmettin öğretmenlere yer vermesi büyük alkış topladı.

Enes Batur’un yeni şarkısı Ayaz'ın klibi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.  Medya ve WeLog’un yapımcılığını üstlendiği Ayaz şarkısının klibinde şehitlerimizi anması yoğun ilgi gördü.

YouTube'da saatler içinde  2,5 milyondan fazla izlenen video, genç Youtuber'in bir öndeki şarkısı Dolunay'ın istatistiklerini de geçecek gibi görünüyor.

AYAZ ŞARKISININ SÖZLERİ

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

Kalk
Gülüm Koşup (Gülüm Koşup)
Yaptığım Hata
Yıllarım Yalan
Sensiz Bir Hayat
Dengemi Bozar Özlemin Canım Yakar

Ahhh
Hikayeler Var (Hikayeler Var)
Yalan Onlar Bak
Gönlüm Yanacak
Uzak Durma
Cananım Hasretim Zarar Ömrüme Kalan

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

Ne zor
Yokluğun Acısı
Hep Meyhane Köşelerinde Kalan
Gençliğimin Yarısı
İçinde Kanasın
Sevginin Yarası
Umuda Ayaz Vuracak


Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar
Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At
Harca Anıları Eline Kalanları
Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

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