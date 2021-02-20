Enes Batur'un Ayaz şarkısının klibi izlenme rekoru kırdı! Şehit detaylı klibe övgü yağdı

Enes Batur’un yeni şarkısı Ayaz'ın klibi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Medya ve WeLog’un yapımcılığını üstlendiği Ayaz şarkısının klibinde şehitlerimizi anması yoğun ilgi gördü.

YouTube'da saatler içinde 2,5 milyondan fazla izlenen video, genç Youtuber'in bir öndeki şarkısı Dolunay'ın istatistiklerini de geçecek gibi görünüyor.

AYAZ ŞARKISININ SÖZLERİ

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

Kalk

Gülüm Koşup (Gülüm Koşup)

Yaptığım Hata

Yıllarım Yalan

Sensiz Bir Hayat

Dengemi Bozar Özlemin Canım Yakar

Ahhh

Hikayeler Var (Hikayeler Var)

Yalan Onlar Bak

Gönlüm Yanacak

Uzak Durma

Cananım Hasretim Zarar Ömrüme Kalan

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın

Ne zor

Yokluğun Acısı

Hep Meyhane Köşelerinde Kalan

Gençliğimin Yarısı

İçinde Kanasın

Sevginin Yarası

Umuda Ayaz Vuracak

–

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

–

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Solup Gider Benliğimiz Belki Kadın

Ayaz Vurur Yine Donar Umutlar

Siyah Sayfaları Yırtıp Yakıp At

Harca Anıları Eline Kalanları

Gözlerine Sakla Beni Deli Kadın