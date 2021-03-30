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Enes Çakmak kimdir, nerelidir? DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak kaç yaşında?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına da Enes Çakmak getirildi. Resmi Gazete'de yer alan kararın ardından Çakmak'ın biyografisi merak edildi. Peki Enes Çakmak kimdir? DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

Enes Çakmak kimdir, nerelidir? DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Resmi Gazete kararına göre, DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan görevden alınarak, yerine Enes Çakmak getirildi. Peki; Enes Çakmak kimdir, nerelidir? 

ENES ÇAKMAK KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, 30 Mart 2021 31439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan görevden alındı. Karahan'ın yerine Enes Çakmak atandı. Ancak Enes Çakmak hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır. 

Enes Çakmak kimdir, nerelidir? DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak kaç yaşında?

 

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