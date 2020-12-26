Enes Ege Aygün kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar? Enes Ege Aygün korona mı oldu? soruları şu sırlar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

ENES EGE AYGÜN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

21 yaşında olan 1999 yılında dünyaya gelen Enes Ege Aygün baba tarafından aslen Kastamonu’ludur ve Kastamonu’da doğmuştur. Ünlü iş adamı Cengiz Aygün’ün manevi oğlu olduğu açıklanan Enes Ege Aygün’ün babası ise yine iş dünyasının başarılı isimlerinden birisidir ve ayakkabı üretimi işi ile ilgilendiği belirtilmektedir. Ne iş yaptığı ise merak konusu olan Aygün’ün tekstil işi ile ilgilendiği belirtiliyor.

ENES EGE AYGÜN NE İŞ YAPAR?

GMG Kastamonuspor’un bilindiği üzere Onursal Başkanı Cengiz Aygün’dür. 2020 yılının Ocak ayında seçime tek aday olarak giren E. Ege Aygün, henüz 21 yaşında iken dünyanın en genç spor kulübü başkanı olarak kayıtlara geçen isim olmuştur. Daha öncesinde ise Kastamonuspor’da Futbol Şubesi Sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Vermiş olduğu bir röportaj’da hedefinin takımı şampiyon yaparak, en genç şampiyon başkan olarak anılmak olduğunu dile getirmiştir. Daha önce bu ünvan, İngiltere’de Worthing FC takımının başkanlığını üstlenen George Dorwell olmuştu.

Gerçek adı ve soyadı’nın Enes Ege Çavdar olduğu belirtilen başarılı ismin, kamuoyunda ise Aygün soyadı ile tanındığı bilinmektedir.

ENES EGE AYGÜN KORONA MI OLDU?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün’ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip Enes Ege Aygün’ün testinin pozitif çıkmasıyla ilgili GMG Kastamonuspor Kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Başkanımız Enes Ege Aygün’ün Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başlamış olup, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”