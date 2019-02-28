Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 4 ülkede forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, İspanya basınına konu oldu. Birçok kişi internet üzerinden Enes Ünal kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? gibi soruların cevabını araştırıyor. Peki Enes Ünal kimdir? Detaylar haberimizde...

ENES ÜNAL KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Enes Ünal (d. 10 Mayıs 1997, Bursa) 1.85 metre boyundaki oyuncu santrafor pozisyonunda oynayan Türk futbolcudur. 2015 yılından beri Türkiye millî takımı forması giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

ALTYAPI KARİYERİ

Bursaspor

Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı. Ardından Bursaspor tarafından transfer edildi. Bursaspor altyapısında geçirdiği 3 sene içerisinde 102 karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 170'in üzerinde gol atarak maç başına 1.66'lik gol ortalaması yakaladı.

2009-10 ve 2010-11 sezonlarında U-14 takımında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011-12 sezonu ile birlikte Bursaspor'ın U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 dışında U-18 de de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.

Enes'i Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Santos gibi kulüpler kadrosuna dahil etmek istedi.

PROFESYONEL KARİYERİ

5 Mayıs 2013 tarihinde Bursaspor ile ₺500.000 olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Sözleşmedeki maddeye göre, A takımda 18 kişilik maç kadrosuna girdiği takdirde 10 bin lira, sezon içerisinde 10 kez A takımda 18 kişilik kadroya girerse de 250 bin lira ekstra para alacaktı.

25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan Bursaspor - Galatasaray maçında Süper Lig kariyerinin ilk golüne imza atarak, Türk futbol tarihinde Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu unvanını kazandı. 16 yaşındaki Enes Ünal, maç sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2-3 gündür maçı kafamda yaşıyordum. Bugün de eğer girersem gol atacağımı biliyordum. Kaptanımız İbrahim Öztürk de bana girersem gol atacağımı söyledi. Girdim ve golümü attım, çok mutluyum."

Manchester City

26 Haziran 2015 tarihinde Bursaspor resmi internet sitesinden Enes Ünal'ın Manchester City'e transfer olduğu açıklandı.

KRC Genk

Manchester City, 31 Temmuz 2015 tarihinde Enes Ünal'ı 2 yıllığına Pro League takımlarından Genk'e kiraladığını açıkladı. Enes, Genk formasıyla ilk golünü Beker van België'de oynanan Dessel Sport karşılaşmasında attı. Genk bu maçtan 5-2 galip ayrıldı. Genk formasıyla ilk lig golünü ise 27 Ekim 2015 tarihinde oynanan Oostende karşılaşmasının 46. dakikasında attı.

Nac Breda

Kiralık sözleşmesinin Genk tarafından feshedilmesinin ardından Enes, 1 Şubat 2016 tarihinde Manchester City tarafından Hollanda'daki 2. seviye futbol ligi olan Eerste Divisie takımı NAC Breda'ya sezon sonuna kadar kiralandı. Enes, NAC Breda formasıyla çıktığı 11 lig karşılaşmasında 9 gol attı ve takımı Playoff Yükselme Grubu'nda oynamaya hak kazandı. Enes takımının Yükselme Grubu yarı final rövanşında FC Eindhoven'a karşı 2-0 kazandığı maçta oyuna sonradan dahil oldu ve 6 dakika sonra kırmızı kart gördü ve Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından 3 maçlık ceza aldı. Bu cezaya yapılan itirazın kabul edilmememesi sonucu karar temyize taşındı ve Enes'in, Yükselme Grubu finalinin ikinci karşılaşmasında oynayabilmesine karar verildi. NAC Breda evinde oynadığı ilk maçta Williem II'yi 2-1 mağlup etti. Enes'in ilk 11'de başladığı ikinci karşılaşmada ise Williem II, NAC Breda'yı 3-1 yendi ve Hollanda'nın en üst futbol ligi Eredivisie'ye yükseldi.

FC Twente

23 Temmuz 2016 tarihinde Enes Ünal'ı Eredivisie takımlarından FC Twente'ye kiralandığı açıklandı. Çıktığı ikinci lig maçında takımı Groningen'i 4-3 mağlup ederken Enes üç gol attı.[21] Ligin dördüncü haftasında Twente, ADO Den Haag'ı 4-1 mağlup etti. Enes bu maçta iki gol attı.

Villarreal CF

31 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol takımı Villarreal'e 14 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştur. Anlaşma gereği Manchester City, 20 Milyon Euro karşılıında geri alabilme opsiyonuna sahiptir.

Millî takım kariyeri

Türkiye U-16, Türkiye U-17, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 millî takımlarında forma giydi ve 37 maçta 33 gol attı.