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  3. Enes Ünal'ın sakatlığı nedeniyle kadro dışı olduğu maçta Getafe sahasında rahat kazandı

Enes Ünal'ın sakatlığı nedeniyle kadro dışı olduğu maçta Getafe sahasında rahat kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Getafe, sahasındaki maçta Real Betis'i 3-0 mağlup etti.

Enes Ünal'ın sakatlığı nedeniyle kadro dışı olduğu maçta Getafe sahasında rahat kazandı

MADRİD (AA) -Getafe'nin ilk yarıda gelen gollerini Angel Luis Rodriguez (Dk. 13 ve Dk. 43) ve Marc Cucurella (Dk. 39) kaydetti. Real Betis'te Aissa Mandi, 83. dakikada art arda gördüğü iki sarı kartla gelen kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bir maç eksiği olan Getafe, aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkarıp, liderliğe yükselirken, Real Betis 6 puanda kaldı.

Öte yandan Getafe'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Enes Ünal, kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas ağrısı sebebiyle son anda maç kadrosundan çıkarıldı. Enes, karşılaşmayı tribünden izledi.

La Liga'da 4. haftanın diğer maçında Valencia, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 yendi.

Valencia puanını 7'ye çıkarıp, Getafe'nin ardından averajla 2'nci sırada yer aldı. Real Sociedad ise 5 puanda kaldı.

 



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