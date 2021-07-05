Enflasyon açıklandı, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu! Yurt içi turlar ilk sırada! En büyük düşüş ise yoğurtta!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkililerince, 2021 yılı haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla birlikte, TÜFE'de haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.55 artış gerçekleşti.

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşlarının yanı sıra kiralara gelen zom oranı da belli oldu. Bunun akabinde, haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerin listesi de çıkarılırken yüzde 51.6'lık artışla yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, fiyatı en çok artan ürünler listesinde ilk sırada yer aldı.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Yurt içi turları takip eden ürün, yüzde 14,72 ile elektrikli süpürge ve akabinde makyaj malzemeleri oldu. İşte Haziran ayında fiyatı en çok artan ürünler:

Elektrikli süpürge yüzde 14.72,

makyaj malzemeleri yüzde 14.60,

margarin yüzde 10.98,

sportif faaliyetler için yapılan ödemeler yüzde 9.97,

bebek arabası yüzde 9.83,

ütü yüzde 9.68,

parfüm yüzde 9.67,

şehirler arası otobüs ücreti yüzde 9.67,

yer ve duvar döşemesi yüzde 9.63,

sucuk yüzde 9.56,

sıcak içecek makinaları yüzde 9.18,

yatak (çift kişilik) yüzde 8.71,

salam yüzde 8.51,

dana eti yüzde 8.30,

her türlü ev temizlik aletleri yüzde 8.07,

sosis yüzde 8.02,

genç odası takımı yüzde 7.68,

tek masa yüzde 7.65,

motorin yüzde 7.20.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

En çok ucuzlayan ürünlerin başında yüzde 28,19 ile sarımsak geldi. Diğer ürünler ise şu şekilde gerçekleşti: