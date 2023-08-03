Enflasyon rakamları sonrası Bakan Şimşek tarih verdi! Peki Enflasyon ne zaman düşecek?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2023 ayına ilişkin Temmuz 2023 Tüketici Enflasyonu ile Üretici Enflasyonu rakamlarını açıkladı.

Buna göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,83, aylık %9,49 oldu.

Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj geldi. Şimşek, enflasyonda düşüş için gelecek yılın ikinci yarısını işaret etti.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.