Enfrastrüktür ne demek, TDK'ya göre Enfrastrüktür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Enfrastrüktür ne demek? Enfrastrüktür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi enfrastrüktür kelimesi. Peki enfrastrüktür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre enfrastrüktür nedir, enfrastrüktür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENFRASTRÜKTÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Enfrastrüktür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Enfrastrüktür kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre enfrastrüktür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Altyapı

