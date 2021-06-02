Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5321.06

Meslek Adı : Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu : Sağlık Hizmetleri Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Engelli bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve iyileştirme hizmetleri sunan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak,

b) Engellinin alışkanlıklarını ortaya çıkarmak,

c) Engellinin iletişimle ilgili sıkıntılarının çözümüne yardımcı olmak,

d) Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlamak,

e) Engelli bireyin doktoruna bilgi vermek, yakınlarına danışmanlık yapmak,

f) İlaç ve malzemelerin teminini sağlamak,

g) Engelli bireyin odasının düzenini sağlamak,

h) İhtiyaçların sağlanmasında gerekli malzemeleri bireylere vermek(Sürgü, ördek vb.),

i) Genel vücut bakımı yapmak,

j) Sağlık personelinin önerdiği egzersizleri yaptırmak, masaj yapmak,

k) Engelli bireyin giysilerini giymesi ve çıkarmasına yardım etmek,

l) Engelli bireyin yatağını yapmak,

m) Engelli bireyin beslenmesini sağlamak,

n) Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlemler almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) mesleği için “8152.19” kod olarak kullanılır iken Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni mesleği için “3521.25” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “5321.06” olarak belirlenmiştir.

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