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  3. Engelli gencin evine giden yol baştan sona yenilenecek

Engelli gencin evine giden yol baştan sona yenilenecek

Nazilli Belediyesi, Uzunçam Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki engelli Necip Demir'in yardımına koştu.

Engelli gencin evine giden yol baştan sona yenilenecek

Uzunçam Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli gencin talebi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Necip Demir'in evine giden yolu baştan sona yenileyerek bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

"BENİ BÜYÜK DERTTEN KURTARDI"

2010 yılında geçirdiği elim bir kazanın ardından bacağını kaybeden Demir, desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ederek; " Belediyemize talebimizi ilettik. Sağ olsun belediye başkanımız da hayır demedi. Beni büyük bir dertten kurtardı. Dışarıya çıkmak çok zor oluyordu. Burada çalışan tüm ekiplere, belediye başkanımıza ve muhtarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kent merkezindeki yolların engelli kullanımı gözetilerek yapıldığını ve bu anlamda büyük hassasiyetle çalışıldığını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Sevgili Necip kardeşimizin talebini yerine getirmenin kıvancını yaşıyoruz. Nazilli Belediyesi her zaman engelli dostu bir belediye olmuştur. Bu anlamda özveriyle çalışan tüm personelime ve mahalle muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Engelli gencin evine giden yol baştan sona yenilenecek

Engelli gencin evine giden yol baştan sona yenilenecek

Engelli gencin evine giden yol baştan sona yenilenecek

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