Engelli gencin tek isteği ünlü sanatçı İsmail YK'nın konserine gidebilmek

Bursa'da tam bir İsmail YK hayranı olan ve sabah akşam sanatçının şarkılarını dinleyen engelli gencin tek isteği, konserine gidip kendisiyle tanışmak.

Yıldırım ilçesinde yaşayan yüzde 98 engelli Hasan Burhan'ın (24) en büyük zevki İsmail YK'nın şarkılarını dinlemek. Hasan Burhan, günü sevdiği sanatçının şarkılarını dinleyerek geçiriyor. Hasan çok istemesine rağmen İsmail YK'nın konserlerine bir türlü gidemedi ve sanatçıyla tanışamadı. En büyük hayali sevdiği sanatçının konserine gidip onunla tanışmak olan genç, hayalinin gerçekleşeceği günü iple çekiyor.

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ENGELLİ GENCİN EN BÜYÜK HAYALİ SEVDİĞİ SANATÇININ KONSERİNE GİTMEK

Engelli gencin komşusu Muharrem Ulutaş, "Hasan kardeşimiz köyümüzden, İsmail YK hayranı. Kendisi yüzde 98 engelli. Tek hayali İsmail YK ile tanışmak. İnşallah dileği gerçek olur. Bütün gün onun şarkılarını dinleyerek geçiriyor. Hasan kardeşimiz köy derneğimizin bütün gençlik etkinliklerine gelir" dedi.