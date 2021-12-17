Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde değişiklik yaşandı. Bu değişiklerden biri de Engelli maaşında yaşandı. Peki Engelli maaşı ne kadar oldu 2022? 2022 Engelli maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığı ne kadar oldu? İşte detaylar...

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022? 2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50.54 seviyesinde artırılarak 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Erdoğan söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu ifade etti. Öte yandan asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırıldı.

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına zam bekleyen büyük bir kesim bulunuyor. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. 2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak.

ENGELLİ BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİYOR?

Yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik devlet, özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.

Evde bakım maaşı yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.