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Engelli Öğretmen alımı başvuru ekranı! 2021 Engelli Öğretmen alımı başvuru nasıl yapılır?

Engelli öğretmen alımı için başvurular 1 ila 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Engelli Öğretmen alımı başvuruları hakkında detayları paylaştı. Peki; 2021 Engelli Öğretmen alımı başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı.

Engelli Öğretmen alımı başvuru ekranı! 2021 Engelli Öğretmen alımı başvuru nasıl yapılır?

MEB 2021 yılı için 500 engelli öğretmen ataması yapacağını yayınlandığı duyuruyla bildirdi. Yayımlanan duyuruda başvuru kılavuza da yer verildi. Böylelikle engelli öğretmen adayları başvurularını kılavuzda yer alan bilgilere göre yapacak. İşte detaylar...

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

Alımlar için başvurular yukarıda da belirtildiği gibi 1 Şubatta başlayacak 5 Şubat günü sona erecek. Tercihler ise  11 Şubat'ta yapılacak

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA NE ZAMAN? 

Binlerce adayın başvuru yapacağı engelli öğretmen alımı başvurularının sona ermesinin ardında tercih dönemi kapatılacak ve atamalar 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Engelli Öğretmen alımı başvuru ekranı! 2021 Engelli Öğretmen alımı başvuru nasıl yapılır?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular: “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabilecekler. Adaylar; ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır.

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU EKRANI

Başvuru şartlarının tamamı ve başvuru kılavuzuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız...

Engelli öğretmen ataması 2021 ne zaman? MEB engelli öğretmen alımı şartları neler?Engelli öğretmen ataması 2021 ne zaman? MEB engelli öğretmen alımı şartları neler?

Peki engelli öğretmen alımları için kontenjanlar belli oldu mu? Detaylar için de aşağıdaki güncel haberimize tıklayabilirsiniz...

Engelli Öğretmen ataması 2021 kontenjanlarıEngelli Öğretmen ataması 2021 kontenjanları

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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