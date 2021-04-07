Engelli ve otizmi olan öğrenciler için "Uygulama Evi" açıldı

Uygulama Evi'nin, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve bağımsız yaşam becerilerinin arttırılmasına yönelik yapılandığını belirten Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu Psikolojik Danışman Öğretmeni Aysel Yıldırım, "İlimiz bölgesinde ilk proje olan Uygulama Evi'nin bugün açılışını gerçekleştirdik. Uygulama evinin içeriğine baktığımız zaman özellikle özel gereksinimle bireylerin günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve bağımsız yaşam becerilerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilmiş olan bir projedir. Bu projemiz okul içerisinde adeta bir ev ortamını içeren bir projedir. Hayatın bir minyatürü şeklinde yansımasını görmekteyiz. Tuvalet eğitimi, öz bakım becerileri, mutfak aletlerinin sorumlu bir şekilde kullanılmasından tutun, çocuğun banyo ve temizliğine kadar bütün içerikleri kapsayan bir projedir" dedi.

ADIYAMAN'DA BİR İLK

Adıyaman'da bir ilk olma özelliğine sahip olduğunu belirten Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Abdullah Çetinkaya, "Kahta Özel Eğitim Uygulama 3. derece Okulu olarak Adıyaman'da ilk olarak Kahta ya kazandırdığımız için mutluyum. Geçen seneden beri arkadaşlarla beraber yaptığımız proje neticesinde okulumuza Uygulama Evi'ni kazandırdık. Bu Uygulama Evi'nin öğrencilerimize yönelik olan amaçları çok değerlidir. Özellikle öğrencilerimiz orta ve ağır derecede zihinsel engelli öğrencilerdir. Bu öğrencilerimiz günlük yaşamda evde toplumda bir yerde nasıl yemek yapabileceklerini, bir yemek servisini nasıl olacağını. Elbiselerini nasıl katlayacaklarını, banyolarını nasıl yapacaklarını, günlük hayatta toplumsal becerilerini, öz bakım becerilerini bunları uygulamalı bir şekilde okulda öğrenebilmesi için bu projemizi okulumuza kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kahta Kaymakamı Abdil Koç ise, "Bugün Kahta ilçemizde özel eğitim merkezimizde üçüncü derece eğitim veren bir okuldayız. Şu an okul içerisinde uygulama alanı diyebileceğimiz minyatür bir ev içerisindeyiz. Ben minyatür diyorum ama tamamen gerçeğe uygun bir şekilde tasarlanmış. Buzdolabından çamaşır makinesine, banyosuna, tuvaletine kadar her şeyi ile düşünülerek dizayn edilmiş özel bir ev içerisindeyiz. Buradaki amaç özel eğitime ihtiyaç duyan gençlerimizin engelli bireylerimizin tek başlarına herhangi bir engelle karşılaşmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak ve bunu uygulamalı bir şekilde öğretmektir" diye konuştu.

Uygulama Evi'nin açılışına, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, kurum müdürleri, uygulama merkezi yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı