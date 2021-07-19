Engerek yılanının ısırdığı küçük kız ailesini inandıramayınca hastanelik oldu!

İngiltere'de 11 yaşındaki Grace Roys, ailesiyle birlikte patikada yürürken fark etmeden bir şeyin üstüne bastı. Ayağında acı hisseden Roys, annesinin yanına giderek durumu anlattı. Ailesi ilk başta kızlarının solucanın üzerine bastığını düşündü. Kızlarının söylediklerini önemsemeyen aile eve döndü.

''DİŞ İZLERİ GÖRÜLEBİLİYORDU''

Bir süre sonra Roys'de kusma mide ağrısı görüldü. 37 yaşındaki annesi Maggy Mace, ''Birkaç saat sonra beni gördüğünde, yüzü şişmişti, ayağı siyah ve maviydi ve hastalanmıştı. Onu o halde görür görmez acil servise götürmemiz gerektiğini biliyordum. Diş izleri görülebiliyordu."

Hastaneye götürülen Roys'i gören doktorlar bunun bir engerek ısırığı olduğuna dair şüphelerini doğruladı 2 gün boyunca hastanede yatan kızın bacağındaki şişlik git gide arttı.

UZMANLAR: BÖYLE BİR ŞEY DAHA ÖNCE GÖRMEDİK

Küçük kızın annesi Maggy, yara için "Ayağı olması gerekenden üç kat daha büyük ve kaya gibi sert. Konuştuğumuz tüm tıp uzmanları böyle bir şey görmediklerini söyledi." açıklamasında bulundu.

Grace'in koltuk değneği, antibiyotik ve antihistaminik kokteyli ile yakında hastaneden ayrılabileceğini umuyor.