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  3. Engerek yılanının ısırdığı küçük kız ailesini inandıramayınca hastanelik oldu!

Engerek yılanının ısırdığı küçük kız ailesini inandıramayınca hastanelik oldu!

İngiltere'de ailesiyle gezmek için dışarı çıkan 11 yaşındaki kız yolda yürürken engerek yılanının üzerine bastı. Ailesine yılana bastığını söylese de bir türlü kimseyi inandıramayan küçük kız bir kaç saat sonra ayağı mavi renge dönünce apar topar hastaneye kaldırıldı. Kızın durumunu gören doktorlar ise gözlerine inanamadı.

Engerek yılanının ısırdığı küçük kız ailesini inandıramayınca hastanelik oldu!

İngiltere'de 11 yaşındaki Grace Roys, ailesiyle birlikte patikada yürürken fark etmeden bir şeyin üstüne bastı. Ayağında acı hisseden Roys, annesinin yanına giderek durumu anlattı. Ailesi ilk başta kızlarının solucanın üzerine bastığını düşündü. Kızlarının söylediklerini önemsemeyen aile eve döndü. 

''DİŞ İZLERİ GÖRÜLEBİLİYORDU''

Bir süre sonra Roys'de kusma mide ağrısı görüldü. 37 yaşındaki annesi Maggy Mace, ''Birkaç saat sonra beni gördüğünde, yüzü şişmişti, ayağı siyah ve maviydi ve hastalanmıştı. Onu o halde görür görmez acil servise götürmemiz gerektiğini biliyordum. Diş izleri görülebiliyordu."

Hastaneye götürülen Roys'i gören doktorlar bunun bir engerek ısırığı olduğuna dair şüphelerini doğruladı 2 gün boyunca hastanede yatan kızın bacağındaki şişlik git gide arttı. 

Engerek yılanının ısırdığı küçük kız ailesini inandıramayınca hastanelik oldu!

UZMANLAR: BÖYLE BİR ŞEY DAHA ÖNCE GÖRMEDİK 

Küçük kızın annesi Maggy, yara için "Ayağı olması gerekenden üç kat daha büyük ve kaya gibi sert. Konuştuğumuz tüm tıp uzmanları böyle bir şey görmediklerini söyledi." açıklamasında bulundu.

Grace'in koltuk değneği, antibiyotik ve antihistaminik kokteyli ile yakında hastaneden ayrılabileceğini umuyor.

Engerek yılanının ısırdığı küçük kız ailesini inandıramayınca hastanelik oldu!

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