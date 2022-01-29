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Engin Akyürek'ten kötü haber! Kaçış'ın sahneleri o olmadan çekiliyor!

Kaçış dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Engin Akyürek'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Engin Akyürek'ten kötü haber! Kaçış'ın sahneleri o olmadan çekiliyor!

Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini yaptığı  "Kaçış" dizisinin Antep çekimleri sürüyor. Disney Plus için O3 Medya'nın çektiği dizi Engin Akyürekile İrem Helvacıoğlu'nu buluşturdu.

Hikayesi de Engin Akyürek'e ait olan dizide ayrıca Levent Ülgen, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Sezgin Uzunbekiroğlu ve Adem Yılmaz da önemli rolleri oynuyor.

SETTE KORONA VAKASI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen günlerde yaşanan kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan ve sete çıkamayan ekip bir yandan da koronayla mücadele ediyor. Ekipte sık sık yaşanan korona vakaları çalışma şartlarını zora sokuyor.

HAFİF ATLATIYOR

Başarılı oyuncunun hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Ekip şu günlerde karantinada olan Akyürek'siz sahneleri çekiyor.

Engin Akyürek'ten kötü haber! Kaçış'ın sahneleri o olmadan çekiliyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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