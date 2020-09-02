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Engin Altan Düzyatan Barbaros dizisi için imzayı attı!

TRT 1'in yeni dizisi Barbaros için hazırlıklar devam ediyor ve kadro tamamlanıyor. ES Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği tarihi dizide Diriliş Ertuğrul dizisi ile akıllarda iz bırakan Engin Altan Düzyatan'da başarılı kadroya dahil oldu.

Engin Altan Düzyatan Barbaros dizisi için imzayı attı!

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. TRT 1'in ES Film imzalı yeni dizisi Barbaros imzalara atın oyuncu dizide 'Oruç Reis' karakterine hayat verecek. 

Engin Altan Düzyatan Barbaros dizisi için imzayı attı!

Kaptan-ı Derya olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak olan dizinin çekimlerine pandemi nedeniyle ara verilmişti. TRT1'de yayınlanacak Barbaros'un kadrosu netleşmeye başlıyor.

BARBAROS DİZİSİ KONUSU

Kaptan-ı Derya olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak olan dizinin çekimlerine pandemi nedeniyle ara verilmişti. TRT1'de yayınlanacak Barbaros'un senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazacak. Yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler'i göreceğiz. 

Engin Altan Düzyatan Barbaros dizisi için imzayı attı!

Barbaros Hayrettin Paşa Kimdir?

Kaptan-ı Derya lakaplı ve dünyaya nam salmış Barbaros Hayrettin Paşa, Osman devletinin deniz donanmasında olduğu dönem içerisinde Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, Sakallarının kızıl olmasından dolayı "Barbaros" lakabı İtalyanca "Kızılsakal" verildi. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı.[kaynak belirtilmeli] Osmanlı'nın Deniz politikasına ve Tersane-i Amire´ye nizam verdi. Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır'dı (Hızır Reis). Ona Hayreddin adını, "dinin hayırlısı" anlamına gelmekte olup Osmanlı Devletine yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Kanuni Sultan Süleyman verdi. Avrupalılar ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis'in ölmesinin ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros olarak geçti.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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