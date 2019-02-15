Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisine veda ediyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan 'on sezon sonunda diziye veda edeceği ortaya çıktı.Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu? Ertuğrul Gazi diziden nasıl çıkacak? Dizinin yeni adı ne olacak?

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'^da sezon başında kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuş ve hatta Özçivit'in saçlarını uzatması buna yorulmuştu.

Olayın ardından yapılan açıklamada Engin Altan Düzyatan diziden ayrılma iddialarını kesin bir dille yalanlamış: " Dizi devam ediyor ben de kadrodayım " demişti.

SON KARAR VERİLDİ

Yollarına Burak Özçivit ile devam etmek isteyen dizi ekibi Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verdi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.

DİZİNİN İSMİ DEĞİŞECEK

Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Burak Özçivit ise Ertuğrul Gazi'nin küçük oğlu Osman'ın büyümüş hali olarak başrolde boy gösterecek.

BURAK ÖZÇİVİT BAŞROLDE OLACAK

Burak Özçivit yeni sezonda Osman karakteriyle TRT ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.