Engin Altan Düzyatan dolandırıcıların oyununa geldi!

Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirten Hacı Emin C. ve Kemal K. tarafından oyuncu Engin Altan Düzyatan'ı dolandırıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncudan para istemesi üzerine Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi.

Daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan ünlü oyuncu, şikayetçi oldu.

Savcılık tarafından soruşturma kapsamında Hacı Emin C. ve iş birlikçisi Kemal K. hakkında dava açıldı. İki kişiye nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme cezayı 1 yıl 8 ay hapis ve 125 gün adli para cezasına indirip 5 yıl boyunca erteledi.